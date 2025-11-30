

66 minutes du 30 novembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous sur M6 pour votre magazine « 66 minutes« . On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 30 novembre 2025, sommaire

🔸 Baguette à 29 centimes : la guerre du pain est relancée

Dans un contexte d’inflation et de concurrence féroce entre enseignes, certains distributeurs cassent à nouveau les prix. Comment cette baguette ultra-discount bouleverse-t-elle la filière ? Les artisans boulangers peuvent-ils encore suivre ? Enquête sur un symbole français devenu champ de bataille économique.

🔸 Illuminations : l’incroyable déstockage de Noël

À l’approche des fêtes, les entrepôts débordent… et certains font de bonnes affaires. Guirlandes, sapins lumineux, décorations XXL : immersion dans les coulisses d’un déstockage géant où les prix chutent et les clients affluent.



🔸 Arnaque aux SMS : serez-vous la prochaine victime ?

Un lien, un message inquiétant… et tout peut basculer. Les escroqueries par SMS explosent et se perfectionnent. 66 Minutes révèle les nouvelles méthodes des fraudeurs, et donne les clés pour déjouer ces pièges redoutables.

🔸 Black Friday : les bons plans de la seconde main

Le Black Friday n’est plus réservé au neuf. De plus en plus de Français se tournent vers la seconde main pour faire de vraies économies tout en consommant mieux. Reportage chez celles et ceux qui transforment l’occasion en opportunité.

Et à 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔸 Los Angeles : le lycée made in France

C’est un coin de France discrètement installé entre les palmiers de Beverly Hills, en plein cœur de la Californie. Un lieu à la fois confidentiel, difficile d’accès et pourtant légendaire : le Lycée Français de Los Angeles, qui s’apprête à célébrer soixante ans d’excellence et de prestige. Derrière ses murs imposants se trouve l’un des établissements les plus exclusifs au monde, fréquenté par les enfants de célébrités, de milliardaires et d’élites internationales.

Jodie Foster, Sofia Coppola ou encore les filles de Johnny Hallyday y ont grandi, partageant leur quotidien entre l’exigence académique française et le rêve californien. Ici, le savoir-faire éducatif hexagonal se mêle au glamour de la côte ouest. Le résultat ? Un campus luxueux de plusieurs hectares, des infrastructures dignes des plus grandes universités américaines, une gastronomie à la française et une sécurité irréprochable pour ces élèves très privilégiés.

Une excellence qui a un coût : près de 30 000 euros l’année. Une scolarité exceptionnelle, réservée à une poignée de familles prêtes à payer le prix fort. Qui sont-elles ? Comment fonctionne cette école unique, à la croisée de la culture française et du mode de vie hollywoodien ? Plongez dans un univers fascinant où se rencontrent tradition tricolore et rêve américain.