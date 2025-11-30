Plus Belle La Vie spoilers : la chute des Kepler, Chloé perd espoir, les résumés jusqu’au 19 décembre 2025



Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 19 décembre 2025 – Que va-t-il se passer mi-décembre dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, alors c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 15 au vendredi 19 décembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Dans deux semaines, on peut vous dire que pour les Kepler, le moment de vérité arrive. Le juge Colbert va leur rendre son verdict et ça pourrait bien annoncer la chute de Vanessa…

Pendant ce temps là, Chloé est dans le viseur de la police. Elle est victime de graves accusations et perd espoir face aux éléments qui pointent vers elle… De son côté, Baptiste cache quelque chose.



Luna est dans une situation compliquée avec Martin, son petit-fils, tandis qu’à la résidence Massalia, une habitante est à bout de forces.

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 485) : Malgré le soutien de ses proches, tous les éléments pointent vers la culpabilité de Chloé. En parallèle, Léa pose un lourd diagnostic sur les symptômes d’une résidente. Au Mistral, Barbara échafaude un plan pour rendre visite à une amie.

Mardi 16 décembre 2025 (épisode 486) : Les secrets de Baptiste sèment le trouble. Du côté des Kepler, Ulysse s’applique pour assurer la défense de sa mère. A la résidence, Boher est sous le choc en découvrant le livre dans lequel est plongée une habitante.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 487) : En organisant une reconstitution de l’incident, les policiers font une surprenante découverte. A Massalia, Apolline et Yolande apportent tous leurs soins à une résidente à bout de forces. En parallèle, Luna accuse le coup de la demande de son fils.

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 488) : Alors que Chloé désespère, un trio inattendu rentre en jeu pour lui venir en aide. À la résidence Massalia, tous se sont mobilisés pour offrir un cadeau à leur amie. Au commissariat, la nomination du père Noël enfants des policiers tourne au vinaigre.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 489) : Les Mistraliens mettent tout en œuvre pour assurer la magie de Noël. Chez les Kepler, le couperet de la juge Colbert tombe. Alors que Martin continue de faire tourner en bourrique sa grand-mère, il est charmé par une nouvelle rencontre.

