Un dimanche à la campagne du 9 novembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Un dimanche à la campagne du 9 novembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !


Un dimanche à la campagne du 9 novembre 2025 : sommaire et invités

Cette semaine dans « Un dimanche à la campagne », trois invités d’exception, tous issus de milieux modestes, viennent partager leur parcours vers l’excellence.

Garou, le chanteur canadien aux millions d’albums vendus, a été révélé en France grâce à la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Avant de connaître les tournées internationales, il a dû s’affranchir du cadre rigide de son enfance.


Sylvie Testud, actrice aux multiples récompenses, s’est distinguée très tôt par son audace et sa capacité à bousculer les codes, rompant jeune avec les conventions familiales.

Quant à Éric Dupond-Moretti, actuel ministre de la Justice et ancien ténor du barreau, il a puisé sa vocation dans un drame intime : l’assassinat de son grand-père.

Trois parcours singuliers, trois vies marquées par la résilience et le dépassement de soi… réunies, le temps d’un dimanche à la campagne.

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 2 novembre 2025

