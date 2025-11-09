Un Si Grand Soleil spoilers : Lucas piégé, Kira déterminée, les résumés jusqu’au 28 novembre 2025



Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 28 novembre 2025 – Que va-t-il se passer fin novembre dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 24 au vendredi 28 novembre 2025.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Lucas se retrouve pris au piège par Sybille. Il est dans une situation très compliquée, Emma commence à douter de lui tandis qu’Alix décide de l’aider, qu’il le veuille ou non…

Pendant ce temps là, Kira reste déterminée à faire tomber le restaurant où elle a été refusée par racisme. Et à l’hôpital, Laurine a des soucis avec un certain Jérémy, un nouveau venu qui n’est pas là par hasard…



Un si grand soleil spoilers les résumés du 24 au 28 novembre 2025

Lundi 24 novembre 2025 (épisode 1799) : Alors que le piège de Sybille se referme sur Lucas, Laurine découvre que Jérémy n’a pas été embauché à l’hôpital par hasard.

Mardi 25 novembre 2025 (épisodes 1800) : Laurine passe un entretien important face à Janet. Quant à Emma, comprenant que Lucas lui cache des choses, elle compte bien obtenir des explications de la part de Dimitri.

Mercredi 26 novembre 2025 (épisode 1801) : C’est l’heure du testing au restaurant : Kira réussira-t-elle à dénoncer le comportement de Pinot ? De son côté, Alix demande un service à Ludo.

Jeudi 27 novembre 2025 (épisode 1802) : Tandis que Lucas réalise que ses problèmes pourraient lui coûter son couple, les évènements récents ont poussé Kira à réfléchir à son avenir.

Vendredi 28 novembre 2025 (épisode 1803) : Alors que Jérémy compte confronter Laurine concernant son comportement, Alix est prête à aider Lucas, qu’il le veuille ou non.

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.