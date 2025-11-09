Star Academy 2025 : le programme des évaluations de la semaine 4

Par

Star Academy 2025, évaluations semaine 4 – Premier dimanche à 14 au château de la Star Academy après l’élimination de Noah vendredi soir.


Et cet après-midi, Michael Goldman, le directeur de la Star Ac, est venu voir les élèves pour leur annoncer le programme des quatrièmes évaluations, qui auront lieu dès lundi matin.

Capture TF1


Star Academy, la semaine des anciens

Cette semaine et alors que le prime aura lieu vendredi soir, c’est la semaine des anciens. Et chaque élève va donc devoir interprété un titre au choix parmi les singles des anciens des promos 2023 et 2024.

Liste des chansons :
« Ma faute » de Marine
« Adieu nous deux » de Pierre Garnier
« Boule au ventre » d’Hélèna
« Sans toi » de Lénie
« Rage » d’Ebony
« Autrement » de Julien Lieb
« La maison » de Marguerite
« Fou » d’Ulysse


Notez que Marine est au château pour aider les élèves à préparer ces évaluations.

Rendez-vous demain à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

