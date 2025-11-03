« Un meurtre (presque) parfait » : votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (3 novembre 2025)



Un meurtre (presque) parfait au programme TV du lundi 3 novembre 2025 – Ce lundi soir, TF1 lance sa nouvelle série « Un meurtre (presque) parfait » avec Claire Keim, Clémence Lassalas, et Marie-Anne Chazel dans les rôles principaux.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







« Un meurtre (presque) parfait » du 3 novembre 2025, présentation

Laure Mondo excelle dans l’art du crime parfait. Romancière à succès perchée sur des talons vertigineux, elle cultive le mystère et manie un humour aussi acéré que ses intrigues. À ses côtés, son assistante Pica forme un contraste total : cheveux en bataille, rire éclatant et tee-shirts bariolés, elle s’épuise à suivre le rythme de sa fantasque patronne. Mais lorsque Yves Cayatte, puissant PDG d’un empire du luxe, est retrouvé mort dans la piscine de sa somptueuse villa corse, leur quotidien bascule. Si la police conclut à un accident, Laure, elle, en doute. L’homme, détesté de tous, avait bien trop d’ennemis. Flairant le sujet idéal pour son prochain roman, la romancière décide de mener l’enquête, entraînant dans son sillage la pétillante Pica.

Personnages et interprètes

Avec : Claire Keim (Laure Mondo), Clémence Lassalas (Pica), Marie-Anne Chazel (Marianne Cayatte), Lionnel Astier (Joseph Mondoloni), Stanley Weber (Barthélémy Cayatte), Charlotte des Georges (Charlotte), Nicolas Briançon (Yves Cayatte), Benoît Moret (Titus Bernet), Dorcas Coppin (Marie-Joyce), Esteban (Diego Luardi), Ely Laurenty (Nemo), Brigitte Lucas (Brigitte), Michel Ferracci (Le Chat), Frédéric Poggi (Dumé le Grand), Didier Ferracci (Dumé le Petit), Simon Gillet (Boris), Jean-Baptiste Mazzucchelli (Nathan)



