L’amour est dans le pré du 3 novembre : les agriculteurs ce soir sur M6 (épisode 11)



Publicité





L’amour est dans le pré du 3 novembre 2025 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 20 inédite de « L’amour est dans le pré ». Au programme ce soir, la suite des séjours à la ferme.





A suivre dès 21h10 sur M6 mais aussi en streaming puis replay sur M6+.







Publicité





L’amour est dans le pré du 3 novembre, présentation de l’épisode 8

Ce soir dans les fermes, l’heure des choix a sonné. Des coeurs vont être brisés tandis que d’autres vont exploser de bonheur ! Certains doutent, certains sont en plein contes de fées. Et Mathieu va malheureusement se prendre un mur… Que va-t-il se passer pour le jeune agriculteur à la recherche de l’amour ? La réponse ce soir sur M6.

VIDÉO L’amour est dans le pré du 3 novembre, extrait



Publicité



"Je vis un conte de fée"

Le temps des choix est arrivé…Et avec lui, le temps des doutes !#ADP, ce lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel💚 pic.twitter.com/ml0XI5M9T9 — M6 (@M6) October 31, 2025

Rappel de la présentation de la saison 20

Pour cette saison anniversaire, quinze agriculteurs et agricultrices, âgés de 26 à 67 ans, partent à la conquête de l’amour, espérant trouver celui ou celle avec qui bâtir une vie à la campagne.

Aux côtés de Karine Le Marchand, vous ferez la connaissance de personnalités authentiques et émouvantes. Entre rires, instants bouleversants et tendres déclarations, ces 15 cœurs démontrent que l’amour n’a ni âge, ni limites, ni barrières. Plongez dans cette 20ᵉ saison riche en émotions et laissez-vous emporter par les confidences de ces agriculteurs en quête de bonheur.

« L’amour est dans le pré » revient ce soir sur M6 pour la suite de la nouvelle saison inédite.