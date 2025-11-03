Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 3 novembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 3 – C’est ce lundi qu’auront lieu les évaluations de la semaine 3 au château de la Star Academy. Et en cette semaine des équipes, les 15 élèves encore en compétition sont réparties en 3 équipes de 5 académiciens.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce lundi, les évaluations sont programmées à 10h pour les académiciens, soit à partir de 10h30 sur le flux live de TF1+.

Pour ces évaluations, chaque équipe chantera un titre au choix parmi cette liste :

– « Je joue de la musique » de Calogero

– « Résiste » de France Gall

– « Troisième sexe » d’Indochine

– « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane

Les équipes formées hier soir avec Michaël Goldman sont :

– équipe 1 – jaune : Léa, Bastiaan, Victor, Lily, et Ema

– équipe 2 – bleue : Ambre, Sarah, Léo, Mélissa, et Noah

– équipe 3 – rose : Anouk, Jeanne, Léane, Théo L., et Théo P.



Les jaunes ont choisi « Troisième sexe » d’Indochine, les bleus « Derrière le brouillard » de Grand Corps Malade et Louane, et les roses « Je joue de la musique » de Calogero. Après le chant en mode groupe, un élève de chaque équipe fera une impro de théâtre et un second fera une impro de danse.

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mardi soir l’équipe gagnante, qui sera sauvée. Les deux autres devront s’affronter sur le prime (détails de la mécanique de la semaine ici).

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.