Plus belle la vie spoiler : la police arrête Barbara ! (19 novembre 2025)

Barbara va être arrêtée par la police demain dans votre série quotidienne marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 19 novembre, alors que Barbara a incendié sa voiture et pense avoir pensé à tout, ce n’est pas du tout le cas !











En effet, alors que Louis ignore tout au sujet de la voiture de Barbara, celle-ci se confie à son amie Luna. Elle assure que le lieu était désert et que personne n’a pu la voir… Et elle a jeté ses vêtements qui empestaient l’essence. Luna pense qu’elle a bien fait mais lui conseille de parler à Louis.

Au commissariat, alors que Barbara a affirmé s’être fait voler sa voiture, Morgane annonce à Jean-Paul qu’ils ont reçu un mail anonyme de quelqu’un disant avoir vu Barbara Evenot incendier une voiture la veille. Il leur a donné le lieu exact ! Jean-Paul et Ariane foncent sur place, ils se demandent qui a bien pu envoyer le mail. Ariane décide de fouiller la benne à ordure à côté et elle y trouve les vêtements jetés par Barbara !



Au Mistral, Ariane et Jean-Paul viennent arrêter Barbara sous les yeux de Luna. Ils lui annoncent qu’elle est arrêtée pour homicide volontaire sur Benoit Chabrol !