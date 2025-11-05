« Un Noël plein de lumières » : votre téléfilm de Noël ce 5 novembre sur TF1 (histoire, interprètes)



« Un Noël plein de lumières » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 5 novembre 2025 – Ce mercredi après-midi, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend sur TF1. Aujourd’hui, il s’intitule « Un Noël plein de lumières ».





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Un Noël plein de lumières » : l’histoire, le casting (inédit)

Depuis le décès de leur mère, Nick gère seul la ferme familiale et prépare le carnaval de Noël. Bien qu’il puisse compter sur l’aide de son ami Luke Hodges, un artiste venu se ressourcer à la ferme après une rupture, la tâche s’avère difficile. Débordé, Nick fait appel à sa sœur Emily. Installée à Los Angeles, où elle travaille dans le marketing, Emily hésite à revenir dans cette ferme qu’elle n’a jamais vraiment aimée, mais finit par accepter. Sur place, elle devra collaborer avec Luke, malgré leurs personnalités opposées.

Avec : Heather Hemmens (Emily), Marco Grazzini (Luke), Antonio Cayonne (Nick), Hilary Jardine (Taylor)



Notez qu’il sera suivi à 16h de la rediffusion « Les biscuits magiques de Noël ».

« Les biscuits magiques de Noël » : l’histoire et le casting

Luis décide de vendre la Panadería Casillas et sollicite l’aide de Maya, avocate, pour s’occuper de la transaction. Cette boulangerie-pâtisserie est réputée pour ses biscuits en pain d’épice de Noël, dotés d’un pouvoir magique : lorsqu’un membre de la famille Casillas en confectionne un spécialement pour quelqu’un, cette personne peut faire un vœu. Pendant ce temps, Maya se prépare pour un entretien décisif qui pourrait lui ouvrir les portes d’un prestigieux cabinet d’avocats à Denver. Mais ses plans sont bouleversés par le retour d’Alex, le neveu de Luis, avocat à New York. Maya et Alex ne se sont pas revus depuis le lycée, où ils étaient épris l’un de l’autre — sans jamais oser franchir le pas.

Avec : Merritt Patterson (Maya), Jon-Michael Ecker (Alex), Jorge Montesi (Luis), Elyse Maloway (Sydney)