Plus belle la vie spoiler : Morgane et Laura vont-elles s’en sortir ? Réponse ! (6 novembre 2025)

Philippe Delmas est derrière toute l’affaire autour de Laura dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et alors qu’il a retrouvé Laura et Morgane et qu’il les menace de son arme, on peut déjà vous révéler que demain, dans l’épisode du jeudi 6 novembre, les soeurs Tanguy vont s’en sortir !











En effet, Laura et Morgane vont réussir à le désarmer et à prendre la fuite ! Delmas a une seconde arme, qu’il cachait dans l’une de ses chaussettes, et les poursuit jusque sur le parking de l’hôpital… Mais alors que la police arrive, Delmas prend la fuite en voiture !

Plus tard, Laura confie à Patrick que Delmas a pu se réfugier dans les locaux des forces spéciales Sud-Est… Alors que des collègues y ont repéré sa voiture, Patrick et Idriss se rendent sur place. Patrick craint que Delmas ne leur tende un piège, il en fait une affaire personnelle et prend tous les risques en entrant dans le garage où Delmas a laissé le moteur de sa voiture en route. Idriss le couvre.



Quand Patrick pénètre dans le garage, il découvre que Delmas a fait une tentative de suicide ! Il est inconscient au volant de la voiture, la fumée du pot d’échappement a envahi le garage et la voiture… Est-il mort ? Suspense !