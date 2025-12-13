13h15 le dimanche du 14 décembre : au sommaire aujourd’hui



13h15 le dimanche du 14 décembre 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





« 13h15 le dimanche » du 14 décembre 2025 : Les secrets de la Tour

Cette série de quatre épisodes proposée par le magazine 13h15 le dimanche se penche sur le destin mouvementé de la tour Eiffel et de son créateur, Gustave Eiffel.

Il y a plus d’un siècle, le 27 décembre 1923, Gustave Eiffel disparaissait. Ingénieur audacieux et industriel visionnaire, il laissait à la France un héritage sans précédent : la tour Eiffel. Érigée pour l’Exposition universelle de 1889, organisée à l’occasion du centenaire de la Révolution française, cette construction révolutionnaire est devenue un symbole mondial de la France et l’un des emblèmes de Paris. Aujourd’hui, près de 7 millions de visiteurs la parcourent chaque année, faisant d’elle le monument payant le plus fréquenté au monde.



Pendant quatre décennies, la tour a dominé le monde par sa hauteur. Si la Dame de fer semble aujourd’hui indestructible, son histoire est pourtant jalonnée de crises et de menaces. Elle a failli être démantelée, voire ne jamais voir le jour. Son concepteur, Gustave Eiffel, a même connu la prison. Plus tard, durant la Seconde Guerre mondiale, l’avenir de la tour a de nouveau vacillé à plusieurs reprises. À travers quatre épisodes, 13h15 le dimanche revient sur le parcours chaotique du monument le plus célèbre de la planète.

La tour de Babel

« Et si on démontait la tour Eiffel ? » Une idée qui paraît inconcevable aujourd’hui, mais qui pourrait renaître dans un futur dystopique où partisans et opposants de la tour s’affronteraient avec les mêmes arguments qu’en 1889. Un aller-retour entre 2040 et la fin du XIXᵉ siècle, révélant une polémique étonnamment intemporelle.

300 mètres d’amour ?

Lorsque la tour commence à s’élever en 1887, une évidence s’impose : sa structure évoque la lettre « A ». Un immense « A ». Mais pourquoi cette forme singulière ? Serait-elle liée à une femme qui aurait marqué Gustave Eiffel ? Ou faut-il chercher la réponse en Suisse, à Zurich, où l’on découvre que l’ingénieur n’était peut-être pas le véritable architecte de la tour Eiffel ?