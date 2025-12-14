Tout le monde veut prendre sa place : 90 victoires pour Vincent (14 décembre 2025)

Par /

Publicité

Vincent a signé une 90ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il totalise désormais 111.200 euros de gains en 90 victoires !


Tout le monde veut prendre sa place : 90 victoires pour Vincent (14 décembre 2025)
Capture FTV


Publicité

Vincent reste donc dans le fauteuil de Champion, sans la moindre défaite depuis le début de son incroyable parcours. Celui que Cyril Féraud surnomme la Cash Machine se dirige désormais vers le magnifique cap des 100 victoires dans « Tout me monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 14 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 14 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv

A LIRE AUSSI
Les 12 coups de midi du 14 décembre : Cyprien décroche sa 4ème étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)
Les 12 coups de midi du 14 décembre : Cyprien décroche sa 4ème étoile mystérieuse ! Qui était derrière ? (+ explications des indices)
13h15 le dimanche du 14 décembre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le dimanche du 14 décembre : au sommaire aujourd'hui
Audiences 13 décembre 2025 : « Meurtres en pays catalan » leader, « 100% logique » devant la Star Academy
Audiences 13 décembre 2025 : « Meurtres en pays catalan » leader, « 100% logique » devant la Star Academy
« Mes Très Chers Enfants » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (14 décembre))
« Mes Très Chers Enfants » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 2 (14 décembre))


Publicité


Retour en haut