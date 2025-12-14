Tout le monde veut prendre sa place : 90 victoires pour Vincent (14 décembre 2025)



Vincent a signé une 90ème victoire ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Il totalise désormais 111.200 euros de gains en 90 victoires !











Vincent reste donc dans le fauteuil de Champion, sans la moindre défaite depuis le début de son incroyable parcours. Celui que Cyril Féraud surnomme la Cash Machine se dirige désormais vers le magnifique cap des 100 victoires dans « Tout me monde veut prendre sa place ».

Tout le monde veut prendre sa place du 14 décembre, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce dimanche 14 décembre 2025, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv