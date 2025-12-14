Star Academy 2025 : le programme de la semaine 9 et du prime du 20 décembre



Star Academy du 14 décembre 2025, programme – Quel programme pour la neuvième semaine des élèves à la Star Academy 2025 ? Après un neuvième prime riche en émotion et l’élimination de Léo aux portes de la tournée, ils ne sont plus que 9 élèves au château de Dammarie-les-Lys ce dimanche.











La semaine des face à face

Et alors que le prime aura lieu samedi prochain, les évaluations sont programmées dès lundi. Michaël Goldman viendra leur annoncer le programme des évaluations dimanche soir mais il a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le samedi 20 décembre.

Cette semaine à la Star Academy, place à de l’inédit : samedi prochain ce sera le prime des face à face. Il y aura des évaluations lundi et à l’issue de celles-ci, un élève sera immunisé. Tous les autres s’affronteront en face à face, et ils choisiront eux-mêmes leur adversaire ! Sur le prime, on aura donc 4 duels. le public décidera qui a gagné dans chaque face à face et les 4 perdants seront nominés. L’un d’eux sera éliminé et ne reviendra pas au château.

Lundi soir, les élèves auront un showcase au Grand Palais des Glaces à Paris pour fêter leur qualification pour la tournée. Durant la semaine, Alban Ivanov donnera un cours de théâtre avec Papy et Gims viendra rendre visite aux élèves.



Le planning de la semaine 9

L’emploi du temps de la semaine a été affiché au château.





Rendez-vous cet après-midi à 16h05 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.