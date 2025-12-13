

20h30 le samedi du 13 décembre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 13 décembre 2025 : Corsica, mon amour

Comment faire vibrer l’âme corse et la porter bien au-delà des rivages de l’île ? Le groupe I Muvrini a récemment relevé ce défi en collaborant avec l’artiste marseillais Jul sur son dernier album. Mais avant eux, des figures emblématiques ont ouvert la voie : Tino Rossi fut ainsi le premier chanteur de l’histoire de la chanson française à obtenir un disque d’or — 50 000 ventes — grâce à l’inoubliable Petit Papa Noël.

Aujourd’hui, Patrick Fiori poursuit ce travail de transmission en tissant des liens entre l’Île de Beauté et de grands noms de la chanson française, notamment à travers d’immenses concerts en langue corse. L’événement Corsu Mezu Mezu se tiendra d’ailleurs à Marseille, le 23 mai prochain, au stade Vélodrome, réunissant près de 130 artistes et 5 000 choristes.



Et pour Michel Fugain, la Corse a même été synonyme de renaissance, lui offrant une véritable seconde chance.

