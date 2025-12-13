Ici Tout Commence spoilers : Coline en plein dilemme, César hésite, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 15 au 19 décembre 2025)



Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 15 au 19 décembre 2025 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Coline, qui est de plus en plus sous emprise avec Amaury. Ce dernier se montre jaloux et manipulateur. Les proches de Coline, sous la houlette de Gaspard, décident de lui faire ouvrir les yeux. Ils demandent à César de les aider mais il hésite…

De son côté, Jude est en panne d’inspiration pour son menu de Noël mais Mattéo a une idée pour l’aider.

Entre Pénélope et Ninon, l’heure est enfin à l’apaisement. Ninon interroge Pénélope au sujet de son père et elles réussissent à faire la paix.



Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 15 au 19 décembre 2025

Lundi 15 décembre 2025 (épisode 1327) : Face à ses amis, Coline se ferme comme une huître. Avec Pénélope, Ninon rectifie le tir. Pour sa part, Loup tient une piste.

Mardi 16 décembre 2025 (épisode 1328) : A L’institut, Bérénice se range dans le camp de Gaspard. En service, Anouk se sent pousser des ailes. De son côté, Jude tombe en panne.

Mercredi 17 décembre 2025 (épisode 1329) : Face à Gaspard et Bérénice, César campe sur ses positions. Lors d’un test, Bianca et Loup sortent le grand jeu.

Jeudi 18 décembre 2025 (épisode 1330) : En cuisine, César fait du plat. Pour Bérénice, Constance s’arme de courage. À l’Atelier, Zoé remet les pendules à l’heure.

Vendredi 19 décembre 2025 (épisode 1331) : A L’institut, Clotilde accuse réception. Aux préparatifs du mariage, Charlotte n’en fait qu’à sa tête. De son côté, Alice va à la pêche.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 15 au 19 décembre 2025

vidéo à venir

