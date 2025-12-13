Eurovision junior 2025 : victoire de Lou Deleuze pour la France ! (VIDÉO 13 décembre)



Publicité





Eurovision junior 2025 la France gagnante – Incroyable mais c’est bien la France qui vient de remporter l’édition 2025 du concours de l’Eurovision Junior ce samedi en Géorgie ! Lou Deleuze, jeune chanteuse âgée de 11 ans, vient d’être sacré gagnante avec sa chanson « Ce monde ».





Il s’agit de la quatrième victoire de la France à l’Eurovision Junior après Valentina en 2020, Lissandro en 2022, et Zoé Clauzure en 2023.







Publicité





Et on peut dire que c’est une victoire écrasante de la France avec 248 points contre 177 pour l’Ukraine, qui termine 2ème. Lou Deleuze était en tête des votes du jury de professionnels et elle a décroché la victoire avec l’ajout des votes des téléspectateurs.

« Je suis super émue, je ne m’y attendais pas du tout » a-t-elle déclaré à Stéphane Bern après la victoire. « Je suis super contente, j’ai fait de mon mieux, j’ai tout donné »



Publicité





Notez que c’est Linh qui a écrit la chanson de Lou, « Ce monde ».

La 23ème édition de l’Eurovision Junior, la déclinaison pour les 9-14 ans du plus grand concours de chansons au monde, se déroulait ce samedi après-midi à Tbilissi en Géorgie.

VIDÉO Eurovision Junior 2025 : la victoire de la France

En vidéo, vous pouvez voir ou revoir le sacre de Lou Deleuze, qui offre la victoire à la France.