20h30 le samedi du 6 décembre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse













« 20h30 le samedi » du 6 décembre 2025 : De Charles Trenet à « La Cage aux folles »

La nouvelle comédie musicale La Cage aux folles, mise en scène par Olivier Py et portée par Laurent Lafitte, se joue actuellement à Paris, au théâtre du Châtelet. Depuis sa création, l’œuvre ne cesse de se réinventer, loin de la pièce originale dont elle est issue.

En 1973, Jean Poiret, avec la complicité de Michel Serrault, imagine un couple d’hommes, Zaza et George. C’était il y a un peu plus de cinquante ans, à une époque où un tel sujet représentait une véritable audace : l’homosexualité était encore pénalement réprimée. Entre La Cage aux folles, Charles Trenet, Coluche ou encore Thierry Le Luron, de nombreux artistes ont contribué à faire évoluer les mentalités et à bousculer les normes sociales.



