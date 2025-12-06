Un Si Grand Soleil Spoilers : le piège d’Alix, une mort choc, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo du 8 au 12 décembre 2025)



Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 8 au 12 décembre 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient de le découvrir, c’est le moment puisque Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés et la bande-annonce de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





On peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par Alix, qui va tout faire pour piéger Richard et Sybille. Alors que Sybille a enlevé Dimitri, elle vient menacer Lucas, qui découvre l’implication d’Alix. Il la confronte, elle refuse de rendre le disque dur de Richard sans avoir récupéré ses données… Avec l’aide de Bernier et spécialiste en informatique, ils vont monter un plan audacieux pour piéger Richard et Sybille.

Mais quand Alix et Ludo retrouvent Dimitri, il semble être trop tard…



Publicité





Au lycée, Noura déclare la guerre à Charlotte et finit par révéler à tout le monde ce qu’elle a fait avec Pablo. Charlotte est au plus mal… Quant à Laurine, elle continue sa vengeance avec Jérémy. Elle lui tend un piège dans lequel il tombe sans aucune méfiance…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 8 au 12 décembre 2025

Lundi 8 décembre 2025 (épisode 1809) : Tandis que l’attitude d’Alix éveille des soupçons chez Richard, Laurine propose une solution au problème de Jérémy.

Mardi 9 décembre 2025 (épisodes 1810) : Jérémy s’inquiète de la rencontre entre Paloma et Laurine. Quant à Lucas, il craint qu’Emma ne soit en danger à Montpellier.

Mercredi 10 décembre 2025 (épisode 1811) : Au lycée, Noura déclare la guerre à Charlotte. De son côté, Alix réalise que piéger Richard risque d’être plus compliqué que prévu.

Jeudi 11 décembre 2025 (épisode 1812) : Noura révèle le secret de Charlotte devant tout le lycée. Quant à Lucas, il réalise qu’il est au pied du mur par la faute d’Alix.

Vendredi 12 décembre 2025 (épisode 1813) : Alors que le temps est compté pour Dimitri, Bernier élabore un plan très audacieux.

De son côté, Laurine poursuit sa stratégie pour se venger de Janet…

VIDÉO Un si grand soleil la bande-annonce 8 au 12 décembre 2025

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.