Miss France 2026 : quelles sont les favorites ? (PHOTOS)



Publicité





Miss France 2026 les favorites – À quelques heures de l’élection de Miss France 2026, organisée ce samedi soir au Zénith d’Amiens , plusieurs candidates se détachent nettement. Mais quelles sont les miss favorites qui ont le plus de chances de l’emporter ? On fait le point avec vous !











Publicité





Comme chaque année, l’agence de data science Avisia a publié ses prédictions, établies à partir de critères croisés : notoriété en ligne, engagement sur les réseaux sociaux, historique de votes par région ou encore exposition médiatique. Et selon ces projections, cinq jeunes femmes apparaissent comme les principales prétendantes à la couronne.

Lola Lacheré (Miss Nord-Pas-de-Calais), grande favorite

Avec 67 % de probabilité de l’emporter, Lola Lacheré domine très largement les prévisions établies par l’agence Avisia . La jeune femme séduit par son aisance médiatique, son sourire communicatif et un charisme remarqué lors du mois de préparation. Le Nord-Pas-de-Calais est par ailleurs une terre historiquement forte du concours, souvent portée par une importante mobilisation du public, un élément qui pourrait peser lourd lors du vote final.

Hinaupoko Devèze (Miss Tahiti), la valeur sûre

Miss Tahiti figure une nouvelle fois parmi les candidates les plus attendues. Hinaupoko Devèze bénéficie d’une cote de popularité élevée et affiche environ 59 % de chances de victoire selon Avisia. Sa prestance, sa stature (1,82 m) et son élégance naturelle en font l’une des participantes les plus mises en avant depuis le début du concours. Les réseaux sociaux confirment cet engouement, où elle rassemble une communauté particulièrement active.

Naomi Torrent (Miss Guadeloupe), un profil mature et assuré

Miss Guadeloupe se positionne en troisième place des pronostics, avec 52 % de probabilité de s’imposer. Plus âgée que la moyenne des candidates, Naomi Torrent s’est distinguée par son expérience, son éloquence et sa maîtrise lors des interviews. Des atouts susceptibles de séduire le jury comme le public, notamment à l’heure du passage au top 12.

Mareva Michel (Miss Île-de-France), l’élégance de la région capitale

Avec 47,4 % de chances selon Avisia , Mareva Michel incarne l’un des profils les plus solides de cette édition. L’Île-de-France fait partie des régions où la mobilisation est traditionnellement élevée, un élément statistiquement favorable. La candidate se distingue par son sérieux, sa diction impeccable et une grande aisance face aux caméras.

Déborah Adelin-Chabal (Miss Roussillon), la benjamine qui monte

À seulement 18 ans, Miss Roussillon est l’une des révélations de cette promotion. Avec un score estimé à 47,2 % dans les prédictions d’Avisia , Déborah Adelin-Chabal s’impose comme une prétendante crédible.

Son naturel, son dynamisme et son profil très jeune séduisent une partie des internautes, élément non négligeable au moment où le vote du public prend de plus en plus d’importance.

Malgré ces tendances, le résultat final reste incertain. Le système de vote hybride — à la fois jury et public — peut rebattre les cartes jusqu’à la dernière minute. Le direct est souvent le moment où les personnalités se révèlent : prestance sur scène, éloquence lors du discours final, gestion du stress… autant de facteurs décisifs qu’aucune statistique ne peut totalement anticiper.

Ce soir, l’une de ces favorites — ou peut-être une outsider — succédera à Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025 .