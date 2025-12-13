50mn Inside du 13 décembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



50′ Inside du 13 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 13 décembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Muriel Robin. Les confidences de la nouvelle Muriel Robin.

🎶 La story – le film « La boum », aussi inoubliable qu’indémodable 45 ans après sa sortie. Pourquoi ce film sur les premiers amours d’une collégienne nous touche-t-il toujours autant ?



👑 L’actu – Kate et William prêts à tout pour sauver la couronne ? Les privilèges et le train de vie de la famille royale sont de plus en plus décriés.

✨ En coulisses – le retour du Roi Soleil. 20 ans après son triomphe, comment la comédie musicale culte a-t-elle orchestré son grand retour. Aux manettes, le duo de choc Kamel Ouali et Dove Attia.

50mn Inside du 13 décembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction les Caraïbes, le Mexique : le paradis pour une nouvelle vie.

