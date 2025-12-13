Star Academy estimations : Victor réduit l’écart, Jeanne et Léo en danger (SONDAGE)



Star Academy 2025 estimations nominations sondage – À quelques heures seulement du prime spécial tournée de la Star Academy, la tension est à son comble au sein du château comme chez les téléspectateurs. Alors que le public devra sauver six des sept nominés, les toutes dernières estimations de notre sondage dessinent une hiérarchie plus lisible en tête, mais un suspense toujours total pour les dernières places.











En pole position, Anouk confirme son statut de favorite avec 25,30% des votes, conservant une avance confortable malgré une légère érosion au fil des heures. Victor reste solidement installé à la deuxième place et rédui l’écart avec 21,89%, affichant une régularité qui le place en excellente posture pour la tournée. Derrière eux, Théo progresse et atteint désormais 13,61%, prenant une petite longueur d’avance sur Léa, créditée de 12,48%, tous deux semblant bien partis pour être sauvés par le public.

La lutte reste en revanche extrêmement serrée dans le bas du classement. Mélissa, avec 10,14%, occupe pour l’instant la dernière place qualificative, talonnée de très près par Jeanne à 9,16%. L’écart est mince et peut encore basculer d’ici la clôture des votes. Léo, avec 7,42%, reste dernier dans ces estimations et serait éliminé si le vote s’arrêtait maintenant, mais rien n’est définitivement joué tant les dynamiques peuvent évoluer à la dernière minute.

À l’approche du verdict final, chaque vote compte plus que jamais. Ce soir, le public rendra sa décision et désignera les six académiciens qui décrocheront leur place pour la tournée aux côtés d’Ambre, Sarah et Bastiaan. Une soirée sous haute tension s’annonce.



Sondage nominations semaine 8

Qui doit rester et participer à la tournée ? Anouk Jeanne Léa Léo Mélissa Théo Victor Résultats Vote

Rendez-vous à 17h15 sur TF1 pour suivre la quotidienne et à 21h10 pour le prime. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.