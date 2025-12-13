Un personnage phare va revenir dans « Ici tout commence » !



Bonne nouvelle pour les fidèles de « Ici tout commence » ! Après plusieurs mois d’absence, Marvin Pellegrino s’apprête à faire son grand retour dans la série quotidienne de TF1. L’acteur, qui incarne Mehdi depuis le lancement du feuilleton, a repris les tournages cette semaine à Saint-Laurent-d’Aigouze, lieu emblématique où est tournée la série.











Absent de l’intrigue depuis le mois d’août dernier, Mehdi avait alors quitté l’Institut Auguste Armand pour rejoindre sa femme Hortense à Bordeaux, laissant derrière lui collègues et téléspectateurs. Un départ qui avait marqué les fans du personnage, très attachés à son évolution depuis les débuts de « Ici tout commence ».

Mais l’attente touche à sa fin. L’acteur a partagé des clichés de son retour dans la série sur son compte du réseau social Instagram. Et selon les informations de Télé Loisirs, le retour de Mehdi s’inscrira dans le nouveau cadre de l’hôtel Jourdain, récemment introduit dans la série. Un lieu qui devrait jouer un rôle clé dans les prochaines intrigues et offrir un nouveau souffle au personnage interprété par Marvin Pellegrino.

Si TF1 garde encore le mystère sur les raisons exactes de ce retour, une chose est sûre : Mehdi devrait réapparaître à l’écran dès le mois de février prochain. De quoi ravir les fans de la première heure et promettre de nouveaux rebondissements au sein de l’Institut.



Le compte à rebours est lancé !

