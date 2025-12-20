50mn Inside du 20 décembre 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1



Publicité





50′ Inside du 20 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







Publicité





50mn Inside du 20 décembre 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

🎬 Le portrait : Michèle Bernier

Les confidences d’une éternelle optimiste.

🎶 La story – Avatar : retour sur la saga de tous les records

Alors que le 3ème volet vient de sortir et s’annonce déjà comme un record du box office, découvrez les secrets de cette saga qui a repoussé toutes les limites de l’impossible.



Publicité





👑 L’actu – la bûche, star de la table de noël

La star incontestable de chaque repas de Noël. En cette période de fêtes, la buche est de retour. Comment les chefs pâtissiers les plus renommés rivalisent-ils d’inventivité pour se démarquer ?

✨ En coulisses – Le « Bal du Siècle » au château de Versailles

Un évènement unique dans un écrin exceptionnel, bienvenue dans les coulisses du « bal du siècle », ou quand le château de Versailles fait revivre l’une des plus belles soirées de son histoire.

50mn Inside du 20 décembre 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document : direction Marrakech, une destination plébiscitée par les touristes pendant les vacances de Noël mais pas seulement. Cadre de vie exceptionnel, immobilier à des prix accessibles et nouveaux défis professionnels : à quoi ressemble le quotidien de ces français qui ont choisi d’y changer de vie ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.