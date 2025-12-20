Quelle époque du 20 décembre 2025 : les invités ce soir sur France 2



Quelle époque du 20 décembre 2025, les invités – Ce samedi soir en deuxième partie de soirée, Léa Salamé vous donne rendez-vous sur France 2 pour un numéro inédit de « Quelle époque ! ». Quels sont les invités de Léa Salamé aujourd’hui ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h25 sur France 2, juste après « 100% Logique », ou sur france.tv pour le replay.







Quelle époque du samedi 20 décembre 2025 : les invités

Ce soir, Léa Salamé sera aux côtés de Philippe Caverivière, Paul de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux, et Hugo Clément. Ils recevront :

➡️ Muriel Robin & Louise Bourgoin, à l’occasion de la sortie de « La pire mère au monde », ce mercredi au cinéma



➡️ Antoine de Caunes nous présentera la série documentaire « La vie rêvée d’un enfant du rock » sur myCANAL

➡️ Philippe Manœuvre, à l’occasion de son spectacle « Un enfant du rock raconte » au Théâtre de l’Œuvre

➡️ Laurent Luyat nous présentera le nouveau jeu d’aventures « L’anneau – Qui en sortira vainqueur ? » à partir du mardi 30 décembre sur France 2 et sur France TV

➡️ Le Ministre du Commerce, Serge Papin

➡️ Samuel Hartman, champion du monde de bodybuilding, catégorie poids lourds

➡️ Lou Deleuze, gagnante de l’Eurovision Junior 2025, sera de retour

Quelle époque, rappel du concept

« Quelle époque ! » est un talk-show spectaculaire mêlant divertissement et humour pour décrypter les grandes mutations de notre société, ses fractures et ses débats idéologiques. Ce programme dynamique met en lumière une jeunesse en pleine évolution, des personnalités affirmées et une créativité foisonnante, réunissant sur son plateau artistes, intellectuels, politiques, influenceurs et témoins de l’actualité. Conçue comme une arène d’échanges, l’émission offre également une vitrine aux jeunes talents émergents. Au cœur de cette effervescence, Léa Salamé guide les discussions avec finesse et sans concession, accompagnée d’intervenants percutants qui explorent avec elle les enjeux et dynamiques du monde contemporain.

