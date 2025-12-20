Plus belle la vie : pourquoi votre série ne sera pas diffusée pendant les fêtes ? (22 décembre au 2 janvier)



Avis aux fidèles de « Plus belle la vie, encore plus belle ». La série quotidienne diffusée sur TF1 est déprogrammée à compter de ce lundi 22 décembre, et ce jusqu’au vendredi 2 janvier inclus. Aucun épisode inédit ne sera donc proposé durant toute la période des fêtes de fin d’année.











Comme l’an dernier à la même période, TF1 a choisi de suspendre la diffusion de son feuilleton pendant les vacances de Noël, préférant miser sur une programmation de films l’après-midi, plus en adéquation avec l’esprit festif et les habitudes des téléspectateurs en congés.

Cette pause est toutefois strictement temporaire. Les fans retrouveront les intrigues inédites de « Plus belle la vie, encore plus belle » dès la rentrée, avec un retour à l’antenne prévu le lundi 5 janvier, aux horaires habituels.

D’ici là, la chaîne proposera une sélection de longs-métrages familiaux pour accompagner les après-midis des vacances de Noël.



