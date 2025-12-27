« Animaux à adopter » : nouvelle saison inédite dès le 11 janvier sur TMC



Bonne nouvelle pour les amoureux des animaux. TMC diffusera dès le dimanche 11 janvier à 19h25 une nouvelle saison inédite de « Animaux à adopter, nouvelle famille pour une nouvelle vie ». Une série du réel profondément humaine qui revient pour continuer à sensibiliser le grand public à la cause animale.











Dans ces nouveaux épisodes, les téléspectateurs seront plongés au cœur de quatre refuges de la SPA, situés à Quimper (Finistère), Chamarande (Essonne), Saint-Pierre-du-Mont (Landes) et Pornic (Loire-Atlantique). Un accès privilégié aux coulisses de ces lieux essentiels, dans un contexte où les abandons d’animaux ne cessent d’augmenter.

Salariés et bénévoles y œuvrent chaque jour avec un seul objectif : offrir une seconde chance à leurs pensionnaires. Chiens, chats, chiots, chatons et nouveaux animaux de compagnie arrivent par centaines chaque mois dans les refuges. Tous portent une histoire, souvent douloureuse, mais toujours porteuse d’espoir.

Au fil des épisodes, Animaux à adopter raconte des parcours bouleversants et inspirants, rythmés par les sauvetages, les soins, les abandons, les transferts… et bien sûr les adoptions. Des moments forts en émotion qui rappellent que derrière chaque adoption, une nouvelle vie commence, autant pour l’animal que pour sa future famille.



Une série nécessaire, engagée et émouvante, à découvrir ou redécouvrir chaque dimanche à 19h25 sur TMC, à partir du 11 janvier.