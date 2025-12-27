Ici Tout Commence spoilers : Joséphine tire Loup vers le bas, un défi, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026)



Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026 – Déjà curieux de découvrir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











Publicité





On peut déjà vous dire que cette semaine va être marquée par Loup et Joséphine, désormais en couple mais aussi dans la tourmente… Joséphine va encourager Loup à mentir à la cheffe Rivero pour passer la journée avec elle et il va finir par accepter ! Mais Anouk découvre la vérité et Loup risque bien de perdre son poste de second.

Dans le même temps, Bianca donne de la drogue à Joséphine et à l’approche de l’anniversaire de sa sobriété, elle pourrait bien replonger… Clotilde, inquiète pour Loup, va lui poser un ultimatum.

De son côté, Olivia se lance un défi pour la Nouvelle Année. Et Ferdinand s’incruste pour le réveillon…



Publicité





Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

Lundi 29 décembre 2025 à 18h05 (épisode 1338) : Loup et Joséphine veulent rester dans leur bulle. A L’hôtel, Milan et Thelma se mettent dans de beaux draps. De leur côté, Zoé et Maya enfilent des perles.

Mardi 30 décembre 2025 (épisode 1339) : A L’institut, Bianca refile la patate chaude à Joséphine. Face à Andréa, Milan déchante. Pour le Nouvel An, Ferdinand tape l’incruste.

Mercredi 31 décembre 2025 (épisode 1340) : Chez Clotilde, Joséphine joue avec le feu. Au réveillon, Angèle met César sur la sellette. Face à Ferdinand, Billie joue la comédie.

Jeudi 1er janvier 2026 (épisode 1341) : Clotilde pose un ultimatum à Joséphine. A L’institut, Coline montre ses griffes. Pour leur part, Solal et Olivia se serrent les coudes.

Vendredi 2 janvier 2026 (épisode 1342) : Avec Loup, Joséphine touche le fond. Ferdinand et Billie se renvoient l’ascenseur. De son côté, Olivia se lance un défi.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 29 décembre 2025 au 2 janvier 2026

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici