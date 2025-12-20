20h30 le samedi du 27 décembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse

Par /

Publicité

20h30 le samedi du 27 décembre 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse.


Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.

20h30 le samedi du 27 décembre 2025 : le sommaire de l'émission de Laurent Delahousse
FTV


Publicité

« 20h30 le samedi » du 27 décembre 2025 : Lynx du Jura

L’émission « 20h30 le samedi » vous entraîne sur les traces d’un animal sauvage, au cœur des forêts profondes du Haut-Jura. C’est là qu’Adrien Favre, photographe animalier, observe patiemment le lynx boréal, une espèce menacée, dans l’espoir de connaître un jour la grâce d’une rencontre.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV


Publicité

A LIRE AUSSI
Quelle époque du 27 décembre 2025 : les invités ce soir sur France 2
Quelle époque du 27 décembre 2025 : les invités ce soir sur France 2
Tout le monde veut prendre sa place : 100ème victoire de Vincent ! (27 décembre 2025)
Tout le monde veut prendre sa place : 100ème victoire de Vincent ! (27 décembre 2025)
13h15 le samedi du 27 décembre : au sommaire aujourd’hui
13h15 le samedi du 27 décembre : au sommaire aujourd'hui
Audiences 26 décembre 2025 : « La chanson secrète » leader devant « Le comte de Monte-Cristo »
Audiences 26 décembre 2025 : « La chanson secrète » leader devant « Le comte de Monte-Cristo »


Publicité


Retour en haut