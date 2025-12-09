Audiences 8 décembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « La disparue de Compostelle »

Audiences 8 décembre 2025 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir M6 avec la spéciale 20 ans de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 2,72 millions de téléspectateurs pour 16% de pda.


C’est devant France 2 avec sa nouvelle série inédite « La disparue de Compostelle », en baisse avec 2,66 millions de téléspectateurs en moyenne pour 14,5% de pda.

Audiences 8 décembre 2025 : « L’amour est dans le pré » leader devant « La disparue de Compostelle »
© Cecile ROGUE/M6


Audiences 8 décembre 2025 : les autres chaînes

TF1 complète le podium avec deux épisodes inédits de sa série « R.I.P la vie vous va si bien », qui a captivé 2,23 millions de téléspectateurs en moyenne pour 13,4% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Downton Abbey », qui a attiré 1,26 million de téléspectateurs en moyenne pour 7% de pda.


Source chiffres audiences : Médiamétrie

