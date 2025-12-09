Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations de chant ce 9 décembre ?

Par /

Publicité

Star Academy 2025, évaluations semaine 8 – C’est ce mardi qu’aura lieu la dernière partie des évaluations de la semaine 8 au château de la Star Academy. Rappelons que cette semaine, il s’agit d’un marathon d’évaluations avec à la clé, une qualification pour la tournée sans passer par les votes du public.


Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce 9 décembre ?
Capture TF1


Publicité

Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, après les éliminations de Léo et Théo sur le théâtre et d’Anouk et Jeanne sur la danse, ils ne sont plus que 4 encore en compétition pour les évaluations de chant : Mélissa, Léa, Victor et Bastiaan. Des évaluations programmées à 10h au château, soit à 10h30 sur le flux live TF1+.

Voici les chansons choisies par chacun :
Mélissa « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, version Amel Bent
Bastiaan « Beggin » de Maneskin
Léa « River deep, Mountain High », version Céline Dion
Victor « Beggin » de Maneskin

Ils passeront devant Michaël, Sofia, Marlène et un invité.


Publicité

Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir le nom de l’académicien immunisé et les noms des nominés de la semaine.

A LIRE AUSSI : Star Academy, les évaluations de danse du 8 décembre : Léa et Bastiaan au dessus, 2 nominés, le résumé complet

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2025. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.

A LIRE AUSSI
Star Academy 2025 : les artistes invités du 9ème prime dévoilés !
Star Academy 2025 : les artistes invités du 9ème prime dévoilés !
Star Academy, les évaluations de danse du 8 décembre : Léa et Bastiaan au dessus, 2 nominés, le résumé complet
Star Academy, les évaluations de danse du 8 décembre : Anouk et Victor se loupent, le résumé complet
Star Academy du 8 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy du 8 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne
Star Academy, les évaluations de théâtre du 8 décembre : Bastiaan et Anouk au top, Théo et Léo en dessous, le résumé complet
Star Academy, les évaluations de théâtre du 8 décembre : Bastiaan et Anouk au top, Théo et Mélissa en dessous, le résumé complet


Publicité


Retour en haut