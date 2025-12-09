Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations de chant ce 9 décembre ?



Star Academy 2025, évaluations semaine 8 – C’est ce mardi qu’aura lieu la dernière partie des évaluations de la semaine 8 au château de la Star Academy. Rappelons que cette semaine, il s’agit d’un marathon d’évaluations avec à la clé, une qualification pour la tournée sans passer par les votes du public.











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Ce mardi, après les éliminations de Léo et Théo sur le théâtre et d’Anouk et Jeanne sur la danse, ils ne sont plus que 4 encore en compétition pour les évaluations de chant : Mélissa, Léa, Victor et Bastiaan. Des évaluations programmées à 10h au château, soit à 10h30 sur le flux live TF1+.

Voici les chansons choisies par chacun :

Mélissa « Comme toi » de Jean-Jacques Goldman, version Amel Bent

Bastiaan « Beggin » de Maneskin

Léa « River deep, Mountain High », version Céline Dion

Victor « Beggin » de Maneskin

Ils passeront devant Michaël, Sofia, Marlène et un invité.



Résumé complet des évaluations à venir sur Stars-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra mercredi soir le nom de l’académicien immunisé et les noms des nominés de la semaine.

