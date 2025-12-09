« Tom et Lola » du 9 décembre 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3 (saison 2)



« Tom et Lola » au programme TV du mardi 9 décembre 2025 – Ce mardi soir, France 3 poursuit la diffusion de la saison 2 de la série « Tom et Lola ». Au programme, 2 nouveaux épisodes inédits.





A découvrir dès 21h10 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 9 décembre 2025

Épisode 5 : Perdu dans les eaux

Lorsqu’un ingénieur travaillant pour une entreprise de traitement de l’eau est sauvagement attaqué puis porté disparu, Tom et Lola orientent leurs recherches vers des agriculteurs au bord du gouffre, victimes d’une sécheresse accablante. Mais l’affaire bascule dans le drame lorsque Jordan, parti enquêter seul, disparaît à son tour. Retenu dans les profondeurs d’une station d’épuration, il lutte pour sa survie. Pour Tom et Lola, l’enjeu dépasse désormais la simple disparition d’un ingénieur : ils doivent sauver leur ami… avant que le temps ne leur soit compté.

Épisode 6 : À bout de souffle

En plein cœur des vignobles provençaux, le fils d’un grand propriétaire s’évapore soudainement. Nolan Pietri, jeune héritier fêtard, a été enlevé et se retrouve privé du traitement indispensable à son asthme. Chaque minute qui passe rapproche Tom et Lola du pire. Leur enquête progresse au rythme d’indices fragiles, de fausses pistes et de tensions familiales explosives. Derrière la façade impeccable des Pietri se cachent jalousies, ressentiments et secrets soigneusement dissimulés. La vérité se niche au milieu des rangées de vignes… mais encore faut-il la mettre au jour avant qu’il ne soit trop tard.



Tom et Lola – rappel de la présentation de la saison 2

En fin de saison 1, Tom et Lola doivent choisir : préserver leur couple avec Cynthia et Guillaume ou sauver leur coloc, jugée incompatible par leurs partenaires. Leur refuge, pensé pour leur permettre d’être eux-mêmes, vacille sous la pression sociale qui ne comprend pas leur relation atypique.

Dans la saison 2, ils tentent de se conformer aux attentes en « normalisant » leurs histoires d’amour, mais cette quête de conformité tourne vite à la désillusion. Ils incarnent leur époque justement parce qu’ils refusent les étiquettes et redéfinissent sans cesse les frontières entre amitié, amour, couple et célibat. Pourquoi adopter un statut qui les éloigne d’eux-mêmes ? Et depuis quand les relations hommes-femmes devraient-elles être sans ambiguïté ?

Cette nouvelle saison suit leur chassé-croisé : deux amis oscillant entre l’envie de se remettre en couple et celle de rester fidèles à leur liberté. Tom et Lola réussiront-ils à s’éloigner l’un de l’autre, ou devront-ils admettre qu’ils sont peut-être faits pour être ensemble ?

Les interprètes

Avec : Dounia Coesens (Lola), Pierre-Yves Bon (Tom), Élodie Varlet (Gaelle), Grégoire Paturel (Jordan), Yassine Hitch (Mehdi), Évelyne El Garby Klaï (Suzanne), Marie-Hélène Lentini (Baya), Éva Lipmann (Morgane), Gabin Visona (Alexis), Leeloo Eyme (Ludivine)