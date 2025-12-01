C à vous du 1er décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 1er décembre 2025, invités et sommaire – Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !


Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.

France 5


🔵 Crise de la natalité : le nombre de bébés a encore baissé en 2025 en France. On en parle avec Maxime Sbaihi, économiste spécialiste des questions démographiques, et Nicolas Berrod, rédacteur en chef adjoint du pôle vie privée du Parisien-Aujourd’hui en France

🔵 Chantage à la sextape : le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau condamné à 4 ans de prison ferme et 5 ans d’inéligibilité. Gilles Artigues, ancien premier adjoint à la mairie de Saint-Etienne (2014-2022) est l’invité de C à vous


🔵 Dans la suite de C à vous :
🎥 Camille Cottin et Nathan Ambrosioni, pour le film « Les enfants vont bien »
📺 Jean-Pierre Foucault pour l’émission « Miss France »
🎶 Joyce Jonathan, pour son single « Comme d’hab »

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 1er décembre 2025 à 19h sur France 5.

