La meilleure boulangerie de France du 1er décembre : le sommaire, qui remportera le duel ce soir ?

La meilleure boulangerie de France du 1er décembre 2025 – Michel Sarran, Noëmie Honiat, Chiara Serpaggi et Bruno Cormerais vous donnent rendez-vous ce soir sur M6 pour la suite de la saison 13 inédite de « La meilleure boulangerie de France ». Pour cette quatrième semaine de compétition, le jury se rend à Paris.





La meilleure boulangerie de France du 1er décembre 2025 : récap de la semaine et programme du jour

Pour cette 4ème semaine de la saison, le jury est à Paris.

🔵 Lundi, direction Paris à la rencontre des deux premières boulangeries de la semaine. Ces artisans vont s’affronter et le meilleur se qualifiera pour la délibération finale de vendredi !



VIDÉO la bande-annonce de la semaine

En fin de semaine, le meilleur d’entre eux aura le privilège de représenter Paris pour peut être remporter cette saison de La meilleure boulangerie de France !

Rappel de la présentation de la saison

La Meilleure Boulangerie de France reprend la route pour une nouvelle tournée à travers toutes les régions de l’Hexagone. Cette escapade gourmande, qui met en lumière les plus belles boulangeries du pays, sera aussi l’occasion de célébrer le terroir, les artisans locaux et la richesse du patrimoine culturel français. Pour cette saison, la cheffe pâtissière Chiara Serpaggi intègre le jury aux côtés de Bruno Cormerais, Noëmie Honiat et Michel Sarran. L’équipe pourra également compter, de manière ponctuelle, sur la participation du chef Danny Khezzar, venu partager cette aventure exceptionnelle.