C à vous du 22 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

Le talk-show quotidien « C à vous », animé par Anne-Elisabeth Lemoine et Mohamed Bouhafsi, s’accorde une pause à l’occasion des fêtes de fin d’année.











À partir de ce lundi 22 décembre, l’émission diffusée sur France 5 bascule en mode best-of. Les téléspectateurs retrouveront ainsi, chaque soir, une sélection des meilleurs moments de la saison : interviews marquantes, séquences cultes et temps forts qui ont rythmé les derniers mois.

Ce format spécial de fin d’année sera proposé jusqu’au samedi 3 janvier 2026 inclus. Une pause traditionnelle pour l’équipe de C à vous, qui permet aussi aux fidèles du programme de (re)découvrir les moments les plus appréciés de l’émission.

Les émissions en direct feront leur grand retour le lundi 5 janvier 2026, avec Anne-Elisabeth Lemoine, Mohamed Bouhafsi et toute la bande aux commandes, prêts à lancer une nouvelle année d’actualité, de débats et de convivialité autour de la table de C à vous.



