Star Academy du 22 décembre 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du lundi 22 décembre 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2025. Retour sur la journée de dimanche des académiciens. Suite du Débrief de Marlène en compagnie de Michaël.











Marlène et Michaël félicitent Théo P. pour ses progrès. Michaël dit qu’il a fait son meilleur prime depuis le début ! Pour Victor, il annonce que c’est une star !

Pour « La foule », Michaël et Marlène pensent que Mélissa pouvait aller encore plus loin, c’était trop timide.

Pour la battle entre Léa et Bastiaan, ce dernier avoue qu’il était stressé. Marlène l’encourage à lâcher prise. Marlène donne ensuite son coup de coeur à Ambre ! Michaël la félicite aussi, il dit que c’est un bonheur de travailler avec elle.



Pour le duo surprise Anouk / Barbara Pravi, Marlène est épatée.

Après le départ de Marlène et Michaël, Théo et Bastiaan se confient sur leur manque de confiance en eux. Et les élèves profitent d’un mauvais de détente entre déguisements pour certains et maquillage pour d’autres.

Michaël revient au théâtre pour l’annonce des évaluations de la semaine. Il leur parle de la carte blanche qui va revenir chaque semaine désormais, ils doivent s’inscrire et réfléchir à ce qu’ils veulent faire. Michaël annonce ensuite que c’est le prime des évaluations, elles auront lieu en direct lors du prime de samedi ! Ils passeront en solo sur une presta, ils seront notés en direct par les profs et les 3 derniers seront nommés. Et les 3 premiers auront leur battle du top 3. En plus du chant, ils peuvent choisir de faire de la danse ou du théâtre (programme complet et chansons ici).

Michaël explique qu’il y a quand même des évaluations mardi matin, avec une chanson et une chorégraphie. A la clé : une immunité !

Les élèves passent la soirée à choisir une chanson pour les évaluations de mardi, ils ont une liste de chansons au choix. Ambre appelle sa maman pour prendre son avis. Et Léa appelle son frère.

Tout le monde travaille sur sa carte blanche. Ouverture du calendrier de l’avent : rendez-vous dans la salle de danse pour une soirée patin à roulettes ! Une prof de rollers danse les attend ! Ils passent un bon moment de détente.

Star Academy, le replay de la quotidienne du 22 décembre

