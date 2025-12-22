Un Si Grand Soleil Spoiler : Hélène s’évade, Claire et David complices ! (épisode du 24 décembre)



Un si grand soleil spoiler épisode 1821 du 24 décembre 2025 – Hélène va finalement s’évader dans quelques jours dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». En effet, alors qu’Hélène a été poignardée en prison, elle pense qu’à son retour sa co-détenue ne la loupera pas…











Alors Hélène va demander à David de l’aider à s’évader. Il va finir par accepter et lui remettre une seringue ! Dans l’ascenseur alors qu’Hélène doit passer une échographie de contrôle avant sa sortie, Hélène pique David avec la seringue et il s’écroule… Hélène en profite pour prendre la fuite !

Plus tard, David est retrouvé inconscient dans l’ascenseur et la police est prévenue de l’évasion d’Hélène. Florent pense qu’elle ne va faire qu’aggraver son cas, c’est une erreur. Il prévient Claire…

Mais quand Claire rentre chez elle, elle découvre qu’Hélène est là, installée dans un fauteuil ! Hélène est en sueur, elle va mal et lui demande de l’aider. Elle finit par perdre connaissance dans les bras de Claire !



