C à vous du 6 décembre 2025 : quels invités ce soir sur France 5 ? (sommaire)

C à vous du 6 décembre 2025, invités et sommaire – Mohamed Bouhafsi vous donne rendez-vous ce samedi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Trump/Poutine, guerre hybride, ingérences étrangères…L’Europe peut-elle faire face ? Giuliano Da Empoli, essayiste, romancier et ancien conseiller politique de Matteo Renzi auteur de « L’heure des prédateurs » (Gallimard), est ce soir l’invité de C à vous

🔵 De JFK à Tatiana Schlossberg : les Kennedy sont-ils une famille maudite ? On en parle avec la romancière Sophie des Horts et l’historien Thomas Snegaroff dans C à vous



🔵 Dans la suite de C à vous :

🎶 Julien Clerc pour la réédition de son album « Une vie »

🎥 Olivier Marchal pour la saison 2 de « Pax Massilia » sur Netflix

& Frédéric Ploquin Journaliste d’investigation spécialiste du grand banditisme

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce samedi 6 décembre 2025 à 19h sur France 5.