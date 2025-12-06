Rugby Champions Cup : suivre La Rochelle / Leicester en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)



Rugby Champions Cup – La Rochelle / Leicester en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce samedi 6 décembre 2025 sur France 2 et beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby démarre ce week-end avec la première journée de l’Investec Champions Cup. Le Stade Rochelais affronte les Leicester Tigers.





Un match de rugby à suivre en direct sur beIN Sports, coup d’envoi à 18h30.







Ce soir au stade Marcel-Deflandre, La Rochelle reçoit Leicester pour lancer sa campagne européenne 2025-2026 — un choc entre un club français ambitieux et une formation anglaise toujours redoutable.



Après leur large succès 45-12 face aux Tigers en janvier 2024, les Rochelais voudront confirmer leur domination et marquer les esprits d’entrée. Le regard sera notamment tourné vers le retour en force de leur pack d’avants — remanié mais plein d’énergie — et sur la capacité des Tigers à résister à l’intensité et à imposer leur jeu.

La Rochelle / Leicester, compositions des équipes

Le XV de départ du Stade Rochelais : 15. Leyds, 14. Niniashvili, 13. Séguret, 12. Seuteni, 11. Favre ; 10. West, 9. Berjon ; 7. Jegou, 8. Alldritt (cap.), 6. Botia ; 5. Kante Samba, 4. Lavault ; 3. Sclavi, 2. Latu, 1. Kaddouri.

Remplaçants : 16. Lespiaucq-Brettes, 17. Wardi, 18. Atonio, 19. Dillane, 20. Andjisseramatchi, 21. Couillaud, 22. Jurd, 23. Bollengier.

Le XV de départ des Leicester Tigers : 15. Pearson ; 14. Radwan, 13. Wand, 12. Woodward, 11. Hassell-Collins ; 10. Searle, 9. Whiteley ; 7. Manz, 8. Moro, 6. Thompson ; 5. Wells, 4. Henderson ; 3. Hurd, 2. Clare (c), 1. Haffar.

Remplaçants : 16. Theobald-Thomas, 17. van der Flier, 18. Loman, 19. Manz, 20. Williams, 21. Allan, 22. Titcombe, 23. Kata.

Bulls / Bordeaux en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur beIN Sports dès 18h30.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

La Rochelle / Leicester, un match évènement de la Champions Cup à suivre aujourd’hui sur France 2.