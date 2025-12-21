Coupe de France : suivre Bourg-Péronnas / Marseille en direct (+ score en temps réel et résultat final)



Bourg-Péronnas / Marseille en direct, live et streaming ce dimanche 21 décembre 2025 – Suite de la Coupe de France ce dimanche après-midi avec le match entre l’Olympique de Marseille et Bourg-Péronnas.





A suivre ce soir sur France 3, coup d’envoi à 14h45.







Aujourd’hui, Bourg-Péronnas (club de National) reçoit l’Olympique de Marseille en 32ᵉ de finale de la Coupe de France au Stade Marcel-Verchère. Les Bressans, actuellement en difficulté en championnat, veulent créer une surprise contre l’un des cadors du football français, tandis que Marseille vise à se qualifier sans encombre pour les 16ᵉ de finale et finir sur une bonne note avant la trêve hivernale.

L’OM, engagé sur plusieurs fronts cette saison, aborde cette rencontre avec son effectif solide et l’objectif clair d’éviter un piège face à une équipe motivée à domicile.



Bourg-Péronnas / Marseille – Composition des équipes

🔵 Bourg-Péronnas (composition officielle) : Mazuy – Pembélé, Vitré, Lacour (c), Sylla, Koite – Bodmer, Slimani – Meyer – Boumaaoui, Cissé

🔵 Olympique de Marseille (composition officielle) : De Lange – Weah, Pavard, Balerdi (c), Emerson – Højbjerg, O’Riley – Greenwood, Gomes, Paixão – Maupay

Bourg-Péronnas / Marseille en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 3 dès 14h45.

Pour suivre le score en live et le résultat final, rendez-vous sur le site officiel de la FFF.

Bourg-Péronnas / Marseille, 32ème de finale de la Coupe de France 2025/2026, un match à suivre cet après-midi sur France 3.