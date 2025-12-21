Un dimanche à la campagne du 21 décembre 2025 : les invités de Frédéric Lopez



Publicité





Un dimanche à la campagne du 21 décembre 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Un dimanche à la campagne du 21 décembre 2025 : sommaire et invités

Un dimanche à la campagne » revient ce dimanche sur France 2 avec un best-of des plus beaux moments de l’émission. Vous retrouverez un florilège des meilleurs moments avec les invités de la saison : Cyril Féraud, Catherine Lara, Philippe Lellouche, Chico, Claudia Tagbo, Roland Pérez, Julie Zenatti, Raphaël Mezrahi, Ismaël Khelifa, Shy’m, Henri Sannier, Jérémy Nadeau, André Manoukian, Ary Abittan, Raphaëlle Giordano, Fabrice Deville, Linda Hardy, Samuel Ostiguy, Amel Bent, Florent Peyre, Kelly Massol, Stéphanie Le Quellec, Olivier Norek, Bénabar, Garou, Sylvie Testud, Éric Dupond-Moretti, Matt Pokora, Marine Leonardi, Hakim Areski, Loïc Peyron, Natacha Lindinger, Thomas Angelvy, Bernard Werber, Sidonie Bonnec, et Pierre Lapointe.