Reportages découverte du 21 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Reportages découverte » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Reportages découverte du 21 décembre 2025 : au sommaire ce samedi

A 13h40 : « La pâtisserie : un peu, beaucoup, à la folie ! » (inédit)

Parmi les savoir-faire français les plus admirés figure la pâtisserie, véritable joyau de notre gastronomie. Un univers qui suscite un nombre croissant de vocations : l’esthétique des vitrines, l’exigence de l’artisanat et l’audace créative des chefs font rêver. Pour sortir du lot, certains osent prendre des risques. Pendant plus d’un an, nous avons suivi des pâtissières et pâtissiers animés par la passion : au cœur de leur processus de création, lors de l’ouverture d’une boutique ou encore à l’occasion de la Coupe du monde de la pâtisserie, ils nous livrent, en exclusivité, les coulisses de l’aventure qui se cache derrière chacune de leurs petites merveilles.

Et à 14h50 « Gastronomie de fête : la nouvelle donne » (rediffusion)



Truffes, foie gras, caviar… Autant de trésors qui font briller nos tables de fêtes. De la Drôme à la Gironde, en passant par l’Alsace, des producteurs passionnés œuvrent sans relâche pour offrir des produits d’exception à la hauteur des exigences des consommateurs. Mais ce patrimoine culinaire suscite bien des convoitises et se retrouve aujourd’hui menacé : fraudes, vols, concurrence étrangère, pratiques commerciales trompeuses… Pendant un an, nous avons suivi des artisans déterminés à défendre leur savoir-faire et à préserver l’excellence de la gastronomie des réveillons. Entre respect des traditions et innovations nécessaires, tous se battent pour faire vivre leur héritage et en assurer la transmission.