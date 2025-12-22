Danse avec les Stars : Anny Duperey révèle avoir été écartée à la dernière minute !



Coup de théâtre en marge de la promotion de la nouvelle saison de « Danse avec les Stars ». Alors qu’elle faisait partie des personnalités pressenties depuis plusieurs mois, Anny Duperey a finalement été écartée du casting à la toute dernière minute, comme elle l’a révélé dans les colonnes du Le Parisien.











Selon ses déclarations, la comédienne était en discussions avancées avec la production depuis le début du mois de septembre. « TF1 m’a contactée et m’a demandé si ça me plairait. Comme j’ai aussi été danseuse, que je continue à m’entraîner, j’ai dit pourquoi pas ! Et on avait un contrat moral », explique-t-elle. Anny Duperey affirme même avoir déjà commencé les répétitions avec un danseur professionnel et avoir passé avec succès l’ensemble des examens médicaux requis pour participer à l’émission.

Mais jeudi dernier, jour même de la conférence de presse de présentation de la nouvelle saison, tout bascule. « Et tout à coup, je rentre de tournée et hop, on m’apprend ça ! Je ne sais pas ce qui s’est passé », confie-t-elle, encore sous le choc. L’actrice évoque une décision venue de la direction, liée selon elle à son âge : « Quelqu’un dans les sphères dirigeantes, je suppose, a soudainement vu ma date de naissance et a décrété que non : trop âgée ».

Une décision d’autant plus difficile à encaisser qu’Anny Duperey avait organisé son emploi du temps en conséquence. « J’ai gardé tout mon hiver pour ça ! Jusqu’en avril. C’est quand même extraordinaire non ? », déplore-t-elle, pointant une situation qu’elle juge incompréhensible après des mois de préparation et d’engagement.



Cette révélation jette une lumière crue sur les coulisses de « Danse avec les Stars », dont le casting vient pourtant d’être officialisé comme complet. Si la production n’a pas encore réagi publiquement, cette mise à l’écart de dernière minute risque de faire réagir, tant auprès du public que dans le milieu artistique.

La prochaine saison de Danse avec les Stars reste attendue début 2026 sur TF1, mais cette polémique pourrait bien ternir le lancement d’une édition pourtant très médiatisée. Rappelons que vous retrouverez au casting Laure Manaudou, Julien Lieb, Angélique Angarni-Filopon, Ian Ziering, Emma, Juju Fitcats, Philippe Lellouche, Maghla, Samuel Bambi et Lucie Bernardoni, avec le retour très attendu de Denitsa Ikonomova du côté des danseurs professionnels.