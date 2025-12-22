Un Si Grand Soleil du 23 décembre : la folle demande d’Hélène, Chaligny furieux (résumé épisode 1819 en avance)



Un si grand soleil du 23 décembre 2025, spoiler résumé de l’épisode 1819 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 23 décembre 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Becker annonce à la nouvelle et Alex qu’Hélène a été agressée en prison et le procureur ouvre une enquête. Il explique que selon son avocat, Hélène a été droguée pendant des semaines par Zoé Cassis, sa co-détenue. Elle préparerait un coup avec un complice dans le personnel. Alex rappelle qu’Hélène est une mytho mais Becker souligne le fait qu’on a voulu la tuer et le procureur prend l’affaire très au sérieux.

Alix est avec José, elle lui demande de lui prêter de l’argent. Il accepte avec des intérêts importants.



Becker demande à Yann des conseils pour acheter son chalet. Il lui montre un super coin, Becker valide.

A l’hôpital, David vient voir Hélène dans sa chambre. Elle dit être angoissée, il n’a pas réussi à dormir. Tout lui revient par flashs… Elle a peur, elle ne veut pas retourner en prison. La capitaine Aude Ruiz et Alex viennent pour interroger Hélène.

Alix retrouve le vendeur du tableau pour lui acheter. Il lui donne le tableau et le certificat d’authenticité. Il appréhende de prévenir Chaligny, Alix lui assure que c’est une crème…

Hélène accuse sa co-détenue auprès de la police, ce n’est pas elle qui l’a agressée mais elle est certaine que ça vient d’elle. En repartant, Aude remarque que David tutoie Hélène…

Chaligny vient voir Mr Villard, qui dit qu’il allait l’appeler. Chaligny a le contrat de vente mais Villard l’informe qu’il a déjà vendu le tableau. Sous le choc, Chaligny veut savoir avec qui il a fait affaire. Villard lui parle d »Alix Dardel.

Claire a David au téléphone, qui parle du moral d’Hélène au plus bas. Claire doit raccrocher, elle arrive en prison. Au même moment, Aude et Alex interrogent Zoé. Elle dit ne rien savoir. Aude annonce au gardien (le complice) qu’ils vont inspecter les douches et la cellule. Alex trouve le journal intime d’Hélène mais aucun téléphone !

A la galerie, Alix et Ulysse se réjouissent d’avoir récupéré le tableau et d’avoir doublé Chaligny. Mais ce dernier débarque et l’insulte. Il est furieux. Alix parle du hasard et l’envoie balader. Il jure de ne pas en rester là.

Florent retrouve Hélène à l’hôpital. Il lui assure que le procureur prend l’affaire au sérieux mais il n’y a pas de preuve. Hélène espère que la police va en trouver et demande s’il va être transférée dans une autre prison, il lui dit que non : elle sera à l’isolement. Hélène pense que ça ne l’empêchera pas de la tuer !

Claire raccroche avec Victor, Kira la soutient. Elle a demandé à sa boss de faire un article mais elle trouve ça « anecdotique ». Claire est choquée. Kira veut savoir pourquoi elle a été agressée, Claire lui dit de ne rien dire mais Hélène a été agressée car elle en savait trop sur sa co-détenue.

La cliente d’Alix la remercie pour le tableau, elle a hâte de le récupérer. Elle passera le récupérer la semaine prochaine. Alix se réjouit, Ulysse veut une petite prime car il lui a donné les infos. Elle noie le poisson en l’invitant au resto.

Chaligny est avec Johanna, elle lui explique que le problème c’est qu’il n’a aucune preuve. Il dit avoir échangé des mails mais uniquement pour caler les rendez-vous… Elle lui dit que ça sera parole contre parole, Chaligny s’en va furax. Il appelle quelqu’un en sortant, il dit avoir besoin de son aide « en toute discrétions ».

A l’hôpital, David dit à Hélène qu’elle a trop de tension, elle refuse toujours les anti-dépresseurs. Elle lui demande alors de l’aider à s’enfuir !

