Demain Nous Appartient spoiler : Arthur arrêté, Karim a tout compris ! (vidéo épisode du 5 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Arthur va être arrêté par la police dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, Karim le soupçonne fortement d’être à l’origine de l’évasion de sa cousine, Joyce !











Au commissariat, Karim interroge Arthur. Ce dernier assure qu’il n’y est pour rien dans la cavale de Joyce et il va même jusqu’à dire que sa place est en prison. Mais Karim n’est pas dupe, il remarque leurs parloirs fréquents et reste convaincu qu’Arthur l’a aidée à s’évader…

Arthur défie Karim : il n’a aucune preuve contre lui ! Karim annonce alors qu’ils vont perquisitionner son domicile. Reste à savoir si celle-ci va s’avérer fructueuse, la police doit absolument trouver de quoi l’incriminer sinon il faudra le relâcher.

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 2089 du 5 décembre 2025 : Arthur interrogé au commissariat

