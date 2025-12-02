Quotidien du 2 décembre 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir



Quotidien du 2 décembre 2025, les invités – Ce mardi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC







Quotidien : les invités du 2 décembre 2025

⭐ Samuel Umtiti — « Têtes Plongeantes, faire équipe avec la santé mentale », juste après Quotidien sur TMC

🎵 Vald — « Magnificat »



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce mardi 2 décembre 2025 à 19h25 sur TMC.