N’oubliez pas les paroles du 2 décembre : Manon impressionne, va-t-elle battre le record de Laurens ?



Publicité





N’oubliez pas les paroles du 2 décembre 2025, 4 victoires pour Manon – Manon, la tombeuse d’Angélique, a signé deux nouvelles victoires ce mardi soir dans le jeu quotidien de Nagui « N’oubliez pas les paroles ». Et on peut dire qu’elle impressionne déjà !











Publicité





N’oubliez pas les paroles du mardi 2 décembre 2025, Manon continue

Dans le détails ce mardi soir, Manon a 1.000 euros sur la première émission et encore 1.000 euros sur la seconde. Elle totalise 8.000 euros de gains 4 victoires. Mais là où Manon impressionne, c’est sur « la même chanson » : elle a fait 4 clochettes en 4 victoires ! Demain soir, elle pourrait battre Laurens, qui avait fait 5 clochettes en 5 victoires.

N’oubliez pas les paroles du 2 décembre replay de l’émission

Si vous avez manqué les émissions de ce mardi soir, sachez qu’elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.