« Gran Turismo » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (28 décembre 2025)

« Gran Turismo » au programme TV du dimanche 28 décembre 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « Gran Turismo ». Inspiré d’une histoire vraie, Gran Turismo suit l’ascension d’un gamer devenu pilote professionnel, plongé dans un défi où le virtuel rencontre la réalité.


A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV

Gran Turismo, présentation

Le jeune Jann Mardenborough rêve de devenir pilote automobile, mais faute de moyens financiers, il ne peut accéder au milieu très fermé du sport de haut niveau. Il se contente alors de piloter virtuellement dans le jeu vidéo Gran Turismo, où il rencontre un succès fulgurant. En enchaînant les victoires, une opportunité unique s’offre à lui : passer du virtuel au réel et courir sur de véritables circuits. Mais le monde du sport automobile se révèle bien moins accueillant face à ce nouveau concurrent inattendu.

Avec David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Djimon Hounsou, et Geri Halliwell-Horner


VIDÉO bande-annonce

