Sept à huit du 28 décembre 2025 : sommaire et reportages ce dimanche sur TF1

Sept à huit du 28 décembre 2025, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme tous les week-ends sur TF1, Harry Roselmack vous donne rendez-vous dès 17h05 pour un nouveau numéro inédit du magazine d’information « 7 à 8 ».





On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission de ce dimanche.







Sept à huit du 28 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche soir

Dans « 7 à 8 Life »

🔵 République dominicaine ou Polynésie, ces familles françaises ont tout quitté pour une vie sous les tropiques.



Dans « 7 à 8 »

🔵 Escale gourmande aux Halles de Dijon. Huitres, truffes et spécialités locales pour le réveillon.

🔵 Grand froid et grand luxe, un palace de glace en Laponie.

🔵 Et Florent Pagny dans le portrait de la semaine d’Audrey Crespo-Mara. Il l’accueille chez lui, un retour aux sources et des nouvelles de sa maladie.

D’autres reportages seront bien sûr au sommaire de « Sept à huit » en ce dimanche 28 décembre 2025.

Pour les découvrir rendez-vous ce soir à partir de 17h20 sur TF1 ou en replay sur le site et/ou l’application TF1+.