Grands reportages du 20 décembre 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce samedi après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 20 décembre 2025 : au sommaire ce dimanche

Dès 13h40 : « Ils illuminent nos fêtes » (inédit)

Les décorations sont au cœur de la magie de Noël. Chaque hiver, rues, maisons, vitrines et monuments se parent de lumières pour émerveiller le public, au point que des concours fleurissent partout en France avec un même objectif : nous replonger dans la féérie des fêtes.

À l’approche de Noël, le château de Vaux-le-Vicomte devient un lieu incontournable. Pour la 20ᵉ édition, Lisa, responsable des animations, supervise la transformation du parc et de 11 salles autour des rêves d’enfance, sous la pression d’un budget de 500 000 € et des exigences liées au monument historique. Objectif : séduire plus de 140 000 visiteurs avec des décors spectaculaires, dont un sapin géant et un ours automate de trois mètres.



En Alsace, Sébastien et Aurélia participent avec leurs enfants au concours de la plus belle maison décorée de leur vallée. Face à une quarantaine de concurrents, leur ambition est simple : faire briller leur village et partager la magie.

Au Mans, l’entreprise Leblanc, spécialiste des illuminations, relève un défi XXL dans les Pyrénées-Orientales : 40 décors lumineux, dont un bonhomme de neige de sept mètres, pour dynamiser une petite ville grâce à un investissement de 130 000 €.

Enfin, à Saint-Jean-de-Luz, le concours des plus belles vitrines anime les fêtes. Commerçants et décorateurs rivalisent de créativité pour faire de la ville l’attraction de Noël au Pays basque.

Et à 14h50 dans Reportages découverte : « Artisans, trouver un repreneur : un défi » (rediffusion)

Pilier du patrimoine français, l’artisanat incarne des savoir-faire reconnus dans le monde entier. Pourtant, le secteur traverse une crise majeure : 75 % des artisans ne trouvent pas de repreneur. Pour ceux qui souhaitent transmettre leur entreprise, la course contre la montre est engagée afin que leurs métiers ne disparaissent pas avec eux. Pendant près d’un an, nous avons suivi ces artisans en quête de succession.

En Dordogne, Jean-Jacques, dernier boucher de Hautefort, sillonne aussi les villages voisins avec son camion. À 65 ans, sans successeur familial, il cherche depuis quatre ans un repreneur pour sa boucherie, déterminé à ne pas laisser son commerce fermer.

Près de Lille, Laurence, l’une des dernières canneuses artisanales de France, tente depuis six ans de transmettre son atelier. Un ultime espoir repose sur Inès, une stagiaire qu’elle formera si elle s’avère être la relève tant attendue.

En Alsace, à Orbey, Claude s’apprête à céder le moulin familial centenaire qu’il dirige avec son épouse. Son objectif : trouver un repreneur respectueux de l’esprit du lieu et de ses cinq salariés, comme Ève, une ancienne cadre prête à tout apprendre.

Enfin, à Carhaix, en Bretagne, Jean-Jacques, cordonnier depuis 38 ans et dernier de sa région, prépare sa retraite. Faute de candidat, il a lancé un appel via les réseaux professionnels. Sans successeur d’ici six mois, sa boutique fermera définitivement.